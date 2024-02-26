سلوى عثمان تشارك في حق عرب والمعلم ومحارب بـ دراما رمضان 2024

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة سلوى عثمان كلمة السر في كثير من الأعمال الدرامية خاصة خلال الماراثون الرمضانى من كل عام، حيث يستعين بها المخرجون في مسلسلاتهم، حيث تشارك في ثلاث أعمال مقرر عرضها رمضان 2024، الأول مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث تقدم دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في إطار شعبى.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك سلوى عثمان في بطولة مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ثالث المسلسلات التى تشارك فى بطولته سلوى عثمان خلال موسم دراما رمضان 2024 هو حق عرب، والذى تجسد فيه دور والدة العوضى خلال الأحداث، كما تقف بجواره فى عدد من المشاكل والأزمات التى يتعرض لها، ويشارك فى بطولة العمل دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.