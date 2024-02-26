كشف السر.. أول رد فعل من حسام حبيب على أنباء عودته للفنانة شيرين

كتب امير فتحي في الاثنين 26 فبراير 2024 03:48 صباحاً - في أول رد فعل من حسام حبيب بعد غناء شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة” في كواليس حفلها بلبنان، أعاد حسام حبيب نشر فيديو شيرين عبد الوهاب وعلق عليه.

تعليق حسام حبيب على غناء شيرين عبد الوهاب أغنيته “كدابة”

حيث كان تعليق حسام حبيب على غناء شيرين لأغنيته “كدابة” مفاجئ للجمهور، حيث قام بإعادة نشر فيديو شيرين عبد الوهاب عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلق عليها بوضع “قلب”.

الصورة ستوري من حساب حسام حبيب على إنستجرام

ليتسائل جمهوهما عن إذا كانت كل هذه الأحداث مؤشرات لعودتهما لبعضهما

أنباء حول عودة الثنائي

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء تفيد بعودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعد انفصالهما للمرة الثانية مؤخراً.

الطلاق الأول

يذكر أن الطلاق الاول وقع عندما خرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة انها تعرضت الى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب وقامت بحلق شعرها وتسبب فى ادمانها للمخدرات وهو الامر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها ان يساعدونها فى الخروج من ازمتها وحدث وقتها الطلاق.

العودة

لم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الازمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

الطلاق الرسمي

الطلاق الثاني حدث عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميا من حسام حبيب وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاقهما والتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

واتضح أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية، ووصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته تماما.

حفل شيرين

وكانت شيرين قد أحيت حفلًا غنائيًا في لبنان مساء السبت 24 فبراير، وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغانيها منها “الوتر الحساس”، “صبري قليل”، “يا بتفكر يا بتحس”، “أنا في الغرام”.

وخلال كواليس الحفل وفي حالة صدمة لجمهور ومتابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من خلال فيديو نشره مصفف الشعر طوني المندلق عبر حسابه على تيك توك، ظهرت فيه شيرين وهي تلعب بشعرها أمام المرآة وفي خلفية الفيديو قامت بدندنة أغفنية “كدابة” لـ حسام حبيب زوجها السابق والذي لم يعرف إن كان قد عادا لبعضهما أم لا.

الخليج 365

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