نجل عبدالله الرويشد يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نجل الفنان الكويتي “عبدالله الرويشد” آخر تطورات حالة والده الصحية بعد أن تعرض لوعكة صحية قبل عدة أيام ، نُقل على أثرها إلى المستشفى.

تطورات عبدالله الرويشد الصحية:

كتب خالد نجل “عبدالله الرويشد” رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”قائلاً:"واجب اطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد،واعتذر عن عدم الرد على رسائلهم واتصالاتهم نظرًا لكثرة الرسائل.. شكرًا لكل من سأل أو اتصل أو أرسل.. أكن للجميع التقدير والاحترام والمودة" وأشار إلى أن الزيارات ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء.

عبدالله الرويشد يتعرض لجلطة دماغية:

يُذكرأن الفنان الكويتي"عبدالله الرويشد" تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى منذ أيام ، بعد نقله إلى أحدى مستشفيات الكويت على إثر وعكة صحية، تعرض لها وهو ما تسبب في تأجيل حفله الذي جاء بعنوان ليلة وداعية.

حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تأجيل الحفل الذي كان مقرر إقامته على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض حتى إشعار أخري.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الفنان الكويتي “عبدالله الرويشد” يتواجد في أحد أجنحة مستشفى جابر، بعد أن شعر بالتعب وتوجه إلى المستشفى من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل للاطمئنان على صحته.

أعلنت الإعلامية الكويتية “فجر السعيد”عبر حسابها الشخصي على “موقع إكس” عن سبب نقله للمستشفى، قائلة: “وصلتني أخبار الفنان عبدالله الرويشد بخير، أنه بفضل الله ودعاء محبيه تعامل الأطباء بسرعة مع بداية الجلطة التي أصيب بها، الله لا يروعنا عليك يا بو خالد”.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الفنان الكويتي “عبدالله الرويشد” يتواجد في أحد أجنحة مستشفى جابر، بعد أن شعر بالتعب وتوجه إلى المستشفى من أجل الخضوع لعدد من الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل للاطمئنان على صحته.