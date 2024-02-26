شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bob Marley: One Love يحافظ على صدارة شباك التذاكر بـ 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل بوب مارلي Bob Marley: One Love، أرقامًا غير متوقعة في سباق شباك التذاكر العالمية بعد أن طرح في عيد الحب منذ حوالي 10 أيام، ليتخطى حاجز الـ 100 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن فيلم بوب مارلي الجديد سيحتفظ بمكانته كأفضل فيلم في شباك التذاكر المحلية هذا الأسبوع، متفوقًا على ثلاثة إصدارات جديدة في القصص المقتبسة، ليضيف 3.7 مليون دولار إلى ايراداته محلياً يوم الجمعة الماضي فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا متواضعًا بنسبة 51٪ عن إجمالي أرباحه.

وفي سياق متصل، شوهدت ميجان ماركل والأمير هارى غير مرتاحين فى مقاعدهما خلال العرض الأول لفيلم بوب مارلى، ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس، قد تم تجاهلهما بمقعد فى الصف الثامن، على عكس الممثلين وطاقم العمل، الذين جلسوا فى الصفوف الأمامية.