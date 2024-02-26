رمضان 2024.. داليا البحيري تكشف عن صور من كواليس مسلسل "بدون مقابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة داليا البحيري عن صور من كواليس مسلسل "بدون مقابل"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت داليا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني في مسلسل (بدون مقابل) في دور أشجان في رمضان مع صديقي وأخي هاني رمزي إنتاج المنتج الفنان محمد فوزي إخراج المخرج الكبير جمال عبدالحميد، مدير التصوير الشاطر دكتور يحيي فهمي مع مجموعة كبيرة من النجوم إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم".

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.



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