لورانس تيرني الرجل القوي في هوليوود .. وهذه نبذة عن حياته في ذكرى وفاته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم ذكرى وفاة النجم الأميركي لورانس تيرني "الرجل القوي" الأسطوري في هوليوود، على الشاشة وخارجها.

إشتهر بشخصيته الرئيسية في فيلم Dillinger (1945) وباعتباره العاشق الوحشي المتقن لكلير تريفور في Born to Kill (1947). وإشتهر بمشاجراته المتكررة في الحانات والتي حظيت بتغطية إعلامية جيدة وما شابه ذلك، بما في ذلك تعرضه للطعن في عام 1973. وفي سنواته الأخيرة، استمر كممثل سينمائي يُظهر صبغته القاسية التي كانت متأصلة منذ أيام شبابه، كما يتضح من ذلك، في كوينتين تارانتينوس كلاب الخزان (1992).

في مثل هذا اليوم من عام 2002 توفي لورانس، بعد معاناة مع مرض إلتهاب الرئة .

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