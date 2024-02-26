شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين تنقلب حياته فى مسلسل بدون سابق إنذار بعد إصابة طفله بمرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال النجم آسر ياسين يصور مسلسله الجديد "بدون سابق إنذار" وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة blue bee، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

ويجسد آسر ياسين شخصية مهندس في أحداث المسلسل، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ.

يذكر أن آسر ياسين قدم فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب ملىء بالتشويق.