شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Wonka يحصد 609 ملايين دولار منذ طرحه فى ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Wonka إيرادات وصلت إلى 609 ملايين و116 ألف دولار عالميًا، منذ طرحه يوم 15 ديسمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت إيرادات العمل بين 212 مليونًا و616 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و396 مليونًا و500 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Wonka فى افتتاح متجر في مدينة تشتهر بالشيكولاتة، يكتشف الشاب الفقير ويلي ونكا أن هذه الصناعة يديرها كارتل من صانعي الشوكولاتة الجشعين.

فيلم Wonka من بطولة كل من تيموثي شالاميت، جوستاف داى، موراي ماك آرثر، بول جي ريموند، بيرتي كابلان، إيسي سوتي، كوبنا هولدبروك سميث، ماتيلدا تاكر، توم ديفيس، أوليفيا كولمان، كالاه لين، باترسون جوزيف.