ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت من خلالها إستمتاعها بوقتها على الثلج برفقة خطيبها الممثل اللبناني وسام فارس.

وعلقت سارة على المنشور قائلة: "آخر فيديو اجمل شي … انتو اياها حبيتو اكتر؟ "، وتفاعل الجمهور بشكل واسع معها.

وكانت سارة قد تفاعلت مع وثائقي It's Okay، الذي أطلت فيه الفنانة اللبنانية إليسا للتكلم عن حياتها الخاصة.

وكتبت سارة أبي كنعان عبر حسابها الخاص: "انا بحبها كتير لإليسا بس حبيتها بعد اكتر من بعد ما حضرت ال documentary تبعها على نتفلكس. مش ممكن حدا يحضر وما يتأثر وما يضحك وما يحس بالإلهام … كل الوقت حاسي حالي قاعدي معها بالبيت وعم بتفاعل معها. أتمنى أن تواصلي تحقيق أحلامك، وحافظي على إشراقتك".

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا استمتعت سارة أبي كنعان وخطيبها وسام فارس بوقتهما على الثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.