فيكتوريا بيكهام تتلقى خبرًا غير سار 

لم يجلب عيد الحب أخبارًا جيدة لفيكتوريا بيكهام.

فقد فاجأت “مصممة الأزياء” جميع متابعيها عندما نشرت صورة عبر حسابها على انستغرام، كشفت فيها عن تعرّضها لحادث في صالة الألعاب الرياضية. وعلّقت على الصورة قائلة: “عيد حب سعيد لي…. لقد وقعت في صالة الألعاب الرياضية!

ولكن على الرغم من أن الإصابات تستغرق عمومًا بعض الوقت للشفاء لأي شخص، إلا أن عملية التعافي يمكن أن تكون محتملة أكثر إذا كان زوجك لاعب كرة قدم محترف سابق وقد مرّ بنفسه بأشياء مماثلة”.حيث ظهر ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق وهو يعتني بفيكتوريا منذ حدوث الإصابة.

في البداية، بدا الأمر وكأن إصابة فيكتوريا كانت مجرد التواء في الكاحل، إلا ان ديفيد بيكهام كشف ان زوجته تعاني من كسر في الكاحل

حيث تشير التقديرات إلى أن فترة التعافي النهائية من هذه الإصابة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتمكن الشخص من العودة إلى عاداته الطبيعية.

وفي حالة فيكتوريا بيكهام، سيكون الأمر أقل، حيث لم يكن من الضروري إجراء عملية جراحية وقد اختارت استعادة المنطقة مباشرة باستخدام الحذاء العظمي.