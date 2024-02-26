شمة حمدان تغني من دون تحريك فمها..فما القصة؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو للفنانة الإماراتية شمة حمدان يظهرها وهي تغني بطريقة لافتة، اذ لم تحرّك فهما، وأشار البعض الى ان الفلتر هو الذي جعلها تبدو كذلك.
على صعيد آخر أحدثت شمة حمدان حالة من الجدل بين المتابعين، بعد أن عبرت عن إستيائها من قيام الجمهور بإنتقاد الفن والأغاني، من دون أن يكون لديهم معرفة عميقة بالفن، قائلة: "من فترة قمت الاحظ كمية الاشخاص اللي تنتقد بشكل متكرر وتتكلم عن الاعمال اللي قاعده تنزل في السوق ما اتكلم عن اعمالي او اعمال حد معين، وحساباتهم صارت محتوى لهذي الامور. المشكلة هالناس "جاهلين في الفن" هم حتى ما يعرفون كل اغنية في شو تُمر اساساً وكيف يتم صنع الاغنية من الصفر. احترم الشخص الموسيقي اللي ينتقد اغنية معينه وهذا ابداً مافيه اي عيب لاني بقول الشخص هذا فاهم ولكن مُنتقدين الاغاني اذا انتوا حتى الطبل ماتعرفون اتدقون عليه كيف تنتقدون؟".
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