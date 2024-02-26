خاص وبالفيديو - طلال الجردي : " طلبوا مني أن أكون أكثر جرأة في أرض الوهم لكن هذا ما حدث "

ميرنا وليد - بيروت - الممثل اللبناني طلال الجردي، إسم كبير في عالم التمثيل، لمع في الكثير من الأعمال وأثبت أن قدرته على التمثيل ولدت معه بالفطرة، ولعب أدواراً كثيرة ومهمة في مسيرته حققت نجاححاً مميزاً بين الجمهور نذكر منها "دور العمر، آخر الدني، أولاد آدم، مغروم فيكي، الواق واق، تانغو، كاراميل، كواليس المدينة، مأمون وشركاه، 24 قيراط، صاحب السعادة، كلام على ورق، لعبة الموت، من كل قلبي، نفرح منك، بنت الحي، طالبين القرب، شارع الكسليك"، والتي أثبت فيها أنه ممثل بارع.

ويطل طلال الجردي حالياً في عمل سينمائي هو فيلم "أرض الوهم"، من إخراج كارلوس شاهين ويشارك فيه أيضاً الفنانة اللبنانية مارلين نعمان و الممثل الطفل أنطوان مرعب حرب وغيرهما، وكتب العمل كارلوس شاهين وتريستان بينوا.

و خلال العرض الأول لفيلم "أرض الوهم"، إلتقى موقع "الفن" بالممثل طلال الجردي وكان لنا حديث عن تفاصيل دوره في الفيلم، وعن الفارق بين زمن أحداث الفيلم وزمننا الحالي، بالإضافة إلى كواليس التصوير والتعامل مع فريق العمل ومع المخرج كارلوس شاهين​​​​​​​، كما تطرأنا إلى المشاهد الجريئة التي قدمها في الفيلم، وعن تقديمه مشاهد باللغة الفرنسية وإحتمالية دخوله عالم السينما في فرنسا.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: