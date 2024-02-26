ميرنا وليد - بيروت - الممثل اللبناني طلال الجردي، إسم كبير في عالم التمثيل، لمع في الكثير من الأعمال وأثبت أن قدرته على التمثيل ولدت معه بالفطرة، ولعب أدواراً كثيرة ومهمة في مسيرته حققت نجاححاً مميزاً بين الجمهور نذكر منها "دور العمر، آخر الدني، أولاد آدم، مغروم فيكي، الواق واق، تانغو، كاراميل، كواليس المدينة، مأمون وشركاه، 24 قيراط، صاحب السعادة، كلام على ورق، لعبة الموت، من كل قلبي، نفرح منك، بنت الحي، طالبين القرب، شارع الكسليك"، والتي أثبت فيها أنه ممثل بارع.
ويطل طلال الجردي حالياً في عمل سينمائي هو فيلم "أرض الوهم"،من إخراج كارلوس شاهين ويشارك فيه أيضاً الفنانة اللبنانية مارلين نعمان و الممثل الطفل أنطوان مرعب حرب وغيرهما، وكتب العمل كارلوس شاهين وتريستان بينوا.
و خلال العرض الأول لفيلم "أرض الوهم"، إلتقى موقع "الفن" بالممثلطلال الجردي وكان لنا حديث عن تفاصيل دوره في الفيلم، وعن الفارق بين زمن أحداث الفيلم وزمننا الحالي، بالإضافة إلى كواليس التصوير والتعامل مع فريق العمل ومع المخرجكارلوس شاهين، كما تطرأنا إلى المشاهد الجريئة التي قدمها في الفيلم، وعن تقديمه مشاهد باللغة الفرنسية وإحتمالية دخوله عالم السينما في فرنسا.
تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - طلال الجردي : " طلبوا مني أن أكون أكثر جرأة في أرض الوهم لكن هذا ما حدث " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.