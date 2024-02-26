خاص الفن- مأساة رحيل فادي إبراهيم في يوم ميلاده حسرة في قلب كل المحبين

ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع الخليج 365 أن الممثل اللبناني فادي إبراهيم قد رحل عن عالمنا بعد تعرضه لإنفجار بالدماغ، بعد نقله إلى المستشفى، كما علم أن تفاصيل الدفن والعزاء سيتم تحديدها بعد وصول إبنه من ألمانيا.



وقد توفي فادي إبراهيم اليوم الإثنين الواقع فيه 26 شباط 2024، والذي يصادف أيضاً يوم ميلاده، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان قد تم نقله بصورة عاجلة إلى العناية المركزة، في المستشفى الذي كان يتعالج فيه، منذ حوالى الـ 3 أيام، وقد دخل في غيبوبة.