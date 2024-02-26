ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع الخليج 365 أن الممثل اللبناني فادي إبراهيم قد رحل عن عالمنا بعد تعرضه لإنفجار بالدماغ، بعد نقله إلى المستشفى، كما علم أن تفاصيل الدفن والعزاء سيتم تحديدها بعد وصول إبنه من ألمانيا.
وقد توفي فادي إبراهيم اليوم الإثنين الواقع فيه 26 شباط 2024، والذي يصادف أيضاً يوم ميلاده، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض.
وكان قد تم نقله بصورة عاجلة إلى العناية المركزة، في المستشفى الذي كان يتعالج فيه، منذ حوالى الـ 3 أيام، وقد دخل في غيبوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- مأساة رحيل فادي إبراهيم في يوم ميلاده حسرة في قلب كل المحبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.