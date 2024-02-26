وفاة فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل اللبنان فادي إبراهيم اليوم الإثنين الواقع فيه 26 شباط 2024، عن عمر يناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض.



وكان قد تم نقله بصورة عاجلة إلى العناية المركزة في المستشفى التي يتعالج بها منذ حوالي الـ 3 أيام وقد دخل في غيبوبة.

وأصدرت عائلة الممثل اللبناني بياناً توجهت به إلى جمهوره ومحبيه ومما جاء فيه :"بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخراً، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم :"نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم صدور أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

من موقع الخليج 365 نقدم أحر التعازي إلى عائلة الراحل.