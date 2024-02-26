شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر زوجة رياض الخولى للمرة الثانية فى حق عرب بعد جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة وفاء عامر خلال أحداث مسلسل حق عرب دور زوجة الفنان رياض الخولى والتي يبدو أنها ستشهد تحولات عديدة لوقوفها بجوار "عرب" أحمد العوضى، خلال العمل المرتقب ضمن دراما رمضان 2024.

الفنانة وفاء عامر سبق وشاركت الفنان رياض الخولى خلال مسلسل جزيرة غمام رمضان قبل الماضى، حينما لعبت دور زوجته "هلالة" أيضًا، والتي انفصلت عنه بعدها رغم محبتها الشديدة له، بسبب رغبتها في أن ينجب طفل ويتزوج من أخرى، وهو العمل الذى شهد كيميا خاصة بينهما وأداء مميز من قبل الثنائي، وهو ما يحمس الجمهور لتجربتهما في حق عرب.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل "حق عرب" يشارك فى بطولته أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.