شكرا لقرائتكم خبر عن أهم محطات الراحل فادى إبراهيم.. شهرته جاءت بعد مسلسل "العاصفة تهب مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل فادى إبراهيم عن دنيانا منذ قليل بعد صراع مع المرض، ويستعرض ”الخليج 365” أهم محطاته وبداياته الفنية، حيث يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، وهو متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك في "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي أم فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"،

وجاءت شهرته بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين، بعدما ظهر بشخصية نادر صباغ وتوالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتليفزيون لبنان وعمل أيضًا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين، كما خاض تجربة الإخراج في عملين.

ويحتوي السجل الفني له على عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة والمؤثرة مثل: "حكاية كل بيت، السهام الجارحة، وامرأة من ضياع، مع الأطباء العرب، ارحل وحيدًا، مع الأطباء العرب، الفجر، مستر جولد"، وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل "الزمن الضائع" عام 2022.