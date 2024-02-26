شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام ناعية فادى إبراهيم: رحل نجم الدراما اللبنانية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة أحلام، النجم اللبناني فادى إبراهيم، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نجم الدراما اللبنانية والعربية فادي إبراهيم في ذمة الله رحمة الله عليه".



احلام

وتوفي الفنان اللبناني فادى إبراهيم بعد صراع مع المرض، حيث إنه تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات وأمر الأطباء بمنع الزيارات.

وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل، وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكرى.

يبلغ فادي إبراهيم من العمر 68 عامًا، متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر وبدأت مسيرته في عالم الشهرة والأضواء من خلال المشاركة في المسلسلات اللبنانية.

وشارك في "والخير لقدام" لوليد خاطر، ثم في مسرحية للأطفال "حكاية ستي ام فؤاد"، ورشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، في مسلسل "الوحش" وهو أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"

شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ توالت أعماله في التليفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين" كما خاض تجربة الإخراج في عملين.