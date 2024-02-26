كيف يظهر مسلسل الحشاشين "ألموت" أهم القلاع التاريخية ومقر حسن الصباح

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، حتى أثار العمل حالة كبيرة من التفاعل بين قطاع كبير من الجمهور ممن يعول علي المسلسل لمشاهدته ضمن دراما رمضان 2024.

وبمجرد عرض البرومو الرسمي للعمل على شاشات قنوات المتحدة حتى استطاع خطف الأنظار مع الثوانى الأولى خاصة أنها سلطت الضوء على القلعة التاريخية "ألموت" التي تعنى عش النسر، والتي كانت معقل طائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، فالقلعة التي تم تدميرها على يد المغول بعد سنوات من استحالة الأمر على يد أعتى الجيوش، دوماً ما تم تخيلها في فترة مجدها بصور عديدة تم رسمها على لوحات الفنانين، وهو ما انتبه له صناع المسلسل بقيادة المخرج بيتر ميمى، بعدما استخدموا أفضل تقنيات الجرافيكس لخروجها بالصورة الملائمة.



قلعة الموت

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.