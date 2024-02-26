شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني تستعرض جمالها بــ”العباية” داخل محلها على أنغام أغنية ندى القلعة

شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الفن السوداني تستعرض جمالها بــ”العباية” داخل محلها على أنغام أغنية ندى القلعة

شاهد بالصورة.. “قارورة” مياه تفضح مكان اجتماع قائد المليشيا “حميدتي”

شاهد بالصورة.. “قارورة” مياه تفضح مكان اجتماع قائد المليشيا “حميدتي”

شاهد بالفيديو.. المطربة السودانية الحسناء سندس مدني تشعل حفل غنائي بوصلة رقص فاضحة والجمهور: (فك عرش حقيقي)

شاهد بالفيديو.. المطربة السودانية الحسناء سندس مدني تشعل حفل غنائي بوصلة رقص فاضحة والجمهور: (فك عرش حقيقي)

شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تتجاهل الهجوم عليها بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيتها الجديدة

شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تتجاهل الهجوم عليها بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيتها الجديدة

تكنولوجيا: iOS 26.5 يضيف ميزة جديدة لتطبيق الرسائل تعزز تجربة المستخدم

تكنولوجيا: iOS 26.5 يضيف ميزة جديدة لتطبيق الرسائل تعزز تجربة المستخدم

تراجع أسعار النفط عالميًا وسط تقلبات حادة والقتال في الشرق الأوسط يحدّ من الخسائر

تراجع أسعار النفط عالميًا وسط تقلبات حادة والقتال في الشرق الأوسط يحدّ من الخسائر

علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026

علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026

سعر سهم بيونتيك (BNTX) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2026

سعر سهم بيونتيك (BNTX) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2026

سعر سهم كارنفال (CCL) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 05-05-2026

سعر سهم كارنفال (CCL) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 05-05-2026

سعر سهم NUCOR (NUE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-05-2026

سعر سهم NUCOR (NUE) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 05-05-2026

الرئيسية الارشيف فن ومشاهير

كيف يظهر مسلسل الحشاشين "ألموت" أهم القلاع التاريخية ومقر حسن الصباح

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كيف يظهر مسلسل الحشاشين "ألموت" أهم القلاع التاريخية ومقر حسن الصباح

كيف يظهر مسلسل الحشاشين "ألموت" أهم القلاع التاريخية ومقر حسن الصباح

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يظهر مسلسل الحشاشين "ألموت" أهم القلاع التاريخية ومقر حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، حتى أثار العمل حالة كبيرة من التفاعل بين قطاع كبير من الجمهور ممن يعول علي المسلسل لمشاهدته ضمن دراما رمضان 2024.

وبمجرد عرض البرومو الرسمي للعمل على شاشات قنوات المتحدة حتى استطاع خطف الأنظار مع الثوانى الأولى خاصة أنها سلطت الضوء على القلعة التاريخية "ألموت" التي تعنى عش النسر، والتي كانت معقل طائفة الحشاشين بقيادة حسن الصباح، فالقلعة التي تم تدميرها على يد المغول بعد سنوات من استحالة الأمر على يد أعتى الجيوش، دوماً ما تم تخيلها في فترة مجدها بصور عديدة تم رسمها على لوحات الفنانين، وهو ما انتبه له صناع المسلسل بقيادة المخرج بيتر ميمى، بعدما استخدموا أفضل تقنيات الجرافيكس لخروجها بالصورة الملائمة.


قلعة الموت

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.


قلعة ألموت ورسم لها

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر

الكلمات الدلائليه:
Mohamed Nasa

الكاتب

Mohamed Nasa

0 تعليق