شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مسار إجبارى.. هكذا تظهر صابرين على شاشات ON وCBC والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة صابرين دراما رمضان 2024 خلال مسلسل مسار اجبارى المقرر عرضه على قنوات ON وCBC والحياة ومنصة watch it الرقمية، وتصدرت صابرين بوسترات دعائية على القنوات العارضة للمسلسل بالشخصية التي تظهر بها خلال أحداث العمل اذ تجسد دور إحسان والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات.

وكانت صابرين قد أكدت لـ"الخليج 365" حماسها لتجربة "مسار إجبارى" بسبب التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

وتابعت صابرين أنها من مؤيدى فكرة تقديم مسلسلات من 15حلقة لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في "مسار اجبارى" بها مفاجآت وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحساسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

مسلسل "مسار إجبارى" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدى الشامى، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال صابرين في الدراما مسلسل "أعمل إيه؟" من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.



صابرين على بوستر مسار اجباري على قناة on



صابرين على بوستر مسار اجباري على قناة on drama



صابرين على بوستر مسار اجباري على قناة cbc



صابرين على بوستر مسار اجباري على قناة cbc drama