بالأحمر نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعلا من المتابعين.

ونشرت "الفقي" صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية ارتدت خلالها تيشرت باللون الأحمر، وقبعة سوداء.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "الله يسعدك ويوفقك، أحلى وأرقى نيرو، صباح الفل، زي القمر، جمالك يا نونو".

يذكر أن، نرمين الفقي تشارك في السباق الرمضاني بـ مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد ويشاركه كلًا من ماجد المصري، تامر عبد المنعم، محمود عمرو ياسين، وإﺧﺮاﺝ شيرين عادل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير.

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