محمد إمام عن "mbc مصر": "بدأت فيها أول مسلسلاتي وراجع لبيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد عادل إمام، عن علاقته بقناة mbc مصر، قائلا: "بدأت فيها أول مسلسلاتي وراجع تاني لبيتي".

ونشر إمام، بوستره بمسلسل كوبرا، عبر حسابه على "إكس": "راجع تاني لبيتي.. قناة mbc مصر.. اللي بدأت فيها أول مسلسلاتي وشوفت معاها نجاح كبير".

وأضاف إمام: "إن شاء الله المرة دي نجاح فوق الخيال.. استنونا في رمضان، كوبرا".

ويعرض لمحمد عادل إمام، في دراما رمضان 2024 مسلسل "كوبرا" على شاشة قناة "إم بي سي مصر".

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، مجدي كامل، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

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