اليوم أماكن ومواعيد عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

ياسر رشاد - القاهرة - لليوم الثالث على التوالي، تتواصل عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، فعالياتها بمدينة الإسماعيلية بحضور كوكبة من صناع الافلام المصريين والعرب والأجانب .وتبدأ العروض اليوم السبت في الساعة العاشرة صباحا داخل قصر ثقافة الإسماعيلية وسينما دنيا ومكتبة مصر العامة.وتفتح الاماكن أبوابها مجانا أمام الجمهور.

القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية

تبدأ العروض في الساعة 10:45 صباحا بعرض افلام "حمل خروف وغربان" و"الوريثات" و"الموت خطير.. قد يكون مؤذيا" و"نور من نور" و"المفتاح" و"الحوت تاليموا. رقصة الحزن".

وفي الساعة 12:35 ظهرا تعرض افلام "بالخارج" و"عن الماضي والحاضر" و"كازابلانكا"، وفي الساعة 2:30 ظهرا تعرض افلام "صبيان وبنات" و"لقاء مفتوح مع المخرج يسري نصرالله" .



وفي الساعة 4:05 عصرا يتم عرض افلام "عام مصير السلحفاة" و"جواردا فيجا 3458 نغمة 3/6" و"سوف يحتوينا القمر".

وفي الساعة 6 مساءا تعرض افلام "ان تكون طائرا او لا تكون" و"سمر .قبل اخر صورة".

وفي الساعة 7:35 مساءا يتم عرض افلام "لا بأس" و"رؤية" و"تحت سماء دمشق".

القاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية

تبدأ العروض في الساعة 11 صباحا بعرض افلام "فالس الاحلام" و"الفوضي التي نتركها" و"مشروع تخرج عن القاهرة" و"احمر" و "اخر ايام العيد"

وفي الساعة 12:ظهرا تعرض افلام "روح" و"علشانك" و"البديل" و"قبل ماانسي" و"العربية الالماني".

وفي الساعة 3:05 عصرا تقام الحلقة البحثية "الصحافة الفنية في مصر 1952 الي 1973" اشراف د. ناجي فوزي .

وفي الساعة 6 مساءا تعرض افلام "ديدرا" و"الصورة العائلية " و"نهاية رحلة" و"الراهب سيشن" و"البلاد البنفسجية" و"ايوب" و"مار ماما" و"اخر الليل"

وفي الساعة 7:35 مساءا يعرض فيلم "بعد الجسر".

سينما دنيا

وتبدأ العروض بسينما دنيا الساعة 10 صباحا بعرض افلام "قصة صامتة" و"هنا. في دمشق" و"عن الماضي والحاضر" و"خشب" .

وفي الساعة 12:20ظهرا تعرض افلام "بعد الجسر" و"الزراعة الايكولوجية والنسوية في غينيا بيساو".



وسوف يعرض ظهر اليوم في تمام الساعة 2:45 ظهرا افلام "القرابة" و"بداخلي" و"ساعة غداء" و"عجلوا" و"جوع" و"لا بأس" و"الراهب سيشن" و "فقد".



وفي الساعة 4:20 عصرا تعرض افلام "المدرسة القديمة" و"مرارة -25" و"من لوحة الي اخري" و"الحقيبة" و"تامل في الغسق" و "صرخة ماري الي المطر" و "جسد العالم" و"رؤية" و "قاطعوا الصناديق"

وفي الساعة 6 مساءا تعرض افلام "حياة ذهبية" و"جواردا فيجا 3458 نغمة 3/6" و "لسنا ظلالا"

وفي الساعة 7:50 مساءا تعرض افلام "تحت التشييد" و"هدي .ام مع ايقاف التنفيذ" و"نور علي نور" و"حجر الايمان".