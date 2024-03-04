مايان السيد بملامح هادئة وياسمين رئيس داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميريام فارس

شاركت الفنانة ميريام فارس، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان باللون الليموني.

مايان السيد

خطفت الفنانة مايان السيد الانظار اليها، ظهرت بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "صباح الخير".

كارول سماحة

خطفت الفنانة كارول سماحة الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسود في نزهة يوم الأحد".

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة، بفستان أسود قصير ونشرت الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان باللون الأسود.

نرمين ماهر

شاركت الفنانة نرمين ماهر، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورًا لها برفقة أولادها وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، داخل سيارتها ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".