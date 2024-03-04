فيديو طريف يجمع ياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة وإيمان السيد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثلاثي في الفيديو باستخدام خاصية "سناب شات" وسط ضحك هستيري.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "أجمل ثلاثي مع بعض والله، من يتفق معي بأن ياسمين عبد العزيز أفضل ممثلة، ألطف ثلاثي مسكر، حياتي الضحكة القمر، أموت أنا بالضحكة جعلها دايما يارب، تدوم الضحكة ويارب يسعدك دايما ويفرح قلبك، بموت فيكم أنتوا الثلاثة".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت مؤخرا انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام ٤ سنوات.

وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023.

