عبير صبري: "الرجالة أكثر خيانة من الستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة عبير صبري، إن الخيانة موجودة في الرجال والنساء، لكن الرجل أكثر خيانة من المرأة.

وأضافت عبير صبري خلال ظهورها ضيفة ببرنامج "وش تاني"، تقديم الإعلامي مصطفى ياسين، الذي يعرض عبر قناة موقع الخليج 365 الرسمية على "يوتيوب، مساء الأحد، أنها قدمت العديد من أدوار المرأة "الخائنة" ببراعة،

وتابعت: "كل واحد بيعمل حاجات هو في الواقع مش بيعشها بيقدمها بشكل أحسن ويقدر يعبر عنها من اللي عايشها بالفعل لأنه لما بيجي يمثل مش بيقدمها بشكل كويس".

وعن أكثر القرارات اهمية التي اتخذتها في حياتها: "أتجوز ده كان قرار مهم.. أرجع لشغلي بعد فترة توقف ده كان قرار مهم في قرارات مهمة كتير أنا أخدتها".

وتابعت: "أنا عمري ما فكرت في فكرة كانت هتوديني في 60 داهية، لا ما افتكرش حاجة زي دي لأن أنا عموما شخص بيفكر كويس قبل كل خطوة بيفكر كويس قوي، ومتوازن مؤخرا يعني بقيت متوازنة أكتر بفكر كتير قبل أي تصرف يوم دايما".

برنامج "وش تاني"، يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال.

