يسرا تنعى جميل برسوم: "المتواضع صاحب الخلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان جميل برسوم الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت "يسرا" صورة له عبر حسابها الرسمي علي تطبيق "X" وعلقت: "الله يرحم الفنان الجميل المتواضع صاحب الخلق جميل برسوم، خالص التعازي لكل أسرته".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين على نعي الفنان الكبير جميل برسوم منهم الفنانة أيتن عامر، الفنانة نيللي كريم، الفنان إدوارد، الناقد الفني طارق الشناوي، الفنانة سيمون، الفنان محمد علي رزق، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة نهال عنبر، الفنان فتحي عبدالوهاب.

وأعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وفاة الفنان جميل برسوم في الساعات الأولي من صباح يوم الاثنين، وكتب دانيال عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الراحة الأبدية أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام آمين".

وتابع: "نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعاً بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه"

الفنان جميل برسوم بدأ مشواره الفني عام ٢٠٠٩، وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون أبرزها: (أهل كايرو، ولاد العم، الفيل الأزرق، الكنز، ساحرة الجنوب، طايع، فلانتينو، ختم النمر، الأب الروحي).

وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الفنان جميل برسوم منذ أيام في دورته ال ٧٢، وقال برسوم أثناء تكريمه: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم".

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