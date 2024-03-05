ياسمين جمال: هاني شنودة أهم محطة في حياتي الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قالت الفنانة ياسمين جمال، إن الموسيقار هاني شنودة كان له الفضل في اكتشاف موهبتها، وعلقت: "هاني شنودة من أهم محطات حياتي الفنية".

وأضافت ياسمين ضيفة ببرنامج "وش تاني"، تقديم الإعلامي مصطفى ياسين، والذي يعرض عبر قناة يوتيوب لموقع "الخليج 365": "أنا فاكرة اليوم اللي شاور هاني شنودة على موهبتي، أنا رحت له فكنت بسجل عنده تتر لمسلسل أطفال كنا بنشتغل فيه ورحت الأستوديو، وغنيت الأغنية بتاعة المسلسل، ولقيته بعدها بأسبوع بالضبط بيكلمني بيقولي إحنا عايزين نعمل فريق اسمه فريق الأحلام وكان بداية انطلاقتي".

وأكملت: "أستاذ هاني علمني إزاي أغني يعني ايه أفتح صوتي يعني ايه أقف على مسرح، لكن أول مرة أقف قدام كاميرا في حياتي لما غنيت على مسرح على الهوا، وبعدين نزل لي مخرج البرنامج قال لي تحبي تمثلي قلت له آه، فعملت أول مسلسل أطفال في حياتي".

برنامج "وش تاني"، يعرض عبر موقع الخليج 365 على قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين.

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن ومن أبرز الفنانات اللاتي يظهرن خلال البرنامج: حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال.

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