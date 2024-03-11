شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 1.. ملك فرنسا يطلب ولاء الحشاشين له وحسن الصباح يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين شهدت ظهور مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة ألموت التى يقودها حسن الصباح الذى يلعب دوره كريم عبد العزيز، وذلك برسالة مفادها طلب ملك فرنسا منهم أن يدينوا بالولاء له هم وكل من في القلعة، إلا أن أحمد عيد الذى يلعب دور الذراع اليمني لـ حسن الصباح بادره بجملة: "قلعة ألموت ولاؤها لسيدها فقط".

بعد ذلك ظهر حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ورد على سؤال مبعوث ملك فرنسا حينما استغرب من قوة قلعة ألموت بسخرية وقال: "قلعة بين الجبال قوتها إيه" ليقول حسن الصباح موجهاً كلامه لأحد جنود الحشاشين: "أنت تعمل أي حاجة فداء الدعوة"، ويرد الجندي بالسمع والطاعة لصاحب مفتاح الجنة كما يتم وصف الصباح.

ثم يذهب الجندي لأعلى القلعة ويقول: "روحي فدا صاحب مفتاح الجنة" ملقياً نفسه إلى الموت، ويظهر بذلك مدى قوة حسن الصباح في سيطرته على أتباعه وجنوده لتلك الدرجة".

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1، بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.