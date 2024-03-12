عتبات البهجة|إحالة الفخراني للنيابة بسبب خطوط تليفون بدون عقود فى الحلقة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “عتبات البهجة” بطولة يحيي الفخراني القبض على بهجت "يحيى الفخراني" ونعناعة "جومانا مراد"، يجتمع كل معارف وأقارب بهجت لمساندته، يطلب عيطة من عرفان مساندة نعناعة لعدم قدرتهم على توكيل محامي للدفاع عنها.

يتعرف الضابط على بهجت الأنصاري ويخبرة بصداقة قديمة جمعت بين أخية الأكبر وابنة مصطفى الأنصاري، يتأثر بهجت ويطلب منه الضابط الجلوس بينما تقف نعناعة مستنكرة ما يحدث.

يحيي الفخراني فى القسم



يعلم بهجت من الضابط ان أحد الخطوط التي تبيعها نعناعة تم إستخدامها في إرتكاب جريمة.

تحاول لبنىة "صفاء الطوخي" تهدئة جميلة "بسنت أبو باشا"، يخرج بهجت الأنصاري برفقة المحامي "مصطفى حشيش" من مكتب الضابط.

يذهب عمر "خالد شباط" بعد مشاجرته مع جميلة بسبب جدهم لمقابلة مي "كنزي" التي تقنعه بالعمل مع فريد "حازم إيهاب"في أعمال "الديب ويب".



يظهر بهجت و هو نائم على كنبة في غرفة مكتب بالقسم و هو يتعجب على الحال الذي وصل له و يشتكي حالة و هو يتخيل حديثة مع زوجتة الراحلة ثريا.

يشتكي عرفان حزنة على بهجت لعلية و يتذكر كل المواقف التي سانده بهجت فيها.



يجلس تيتا مع صديقة بودا "مراد فكري" و شطة لمناقشة مستقبلهم الفني دون جدوى، يخبر جاكسون "معتز الزعيم" تيتا ان فلة أصبحت مشهورة على التيكتوك.



يتم ترحيل بهجت و نعناعة في سيارة الشرطة، يقرر عرفان الوصول لمايكل من أجل الإفراج عن بهجت، يتشاجر تيتا"عنبة" مع فلة "هنادي مهنا" و يطلب منها عدم الظهور على التيكتوك و ترفض فلة، فينهرها تيتا و توبخه.



يذهب حنفي "محسن منصور" لعملة حيث أطفال الشوارع و يعطيهم تعليمات في كيفية بيع البضاعة في الشارع.



ينجح عرفان في الوصول لمايكل و يذهب به لقسم الشرطة.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخرانى غدًا الإثنين – أول أيام شهر رمضان – حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.

صلاح عبد الله وعلاء مرسي



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".