ميرنا وليد - بيروت - تعود اليوم ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الى بلدها لبنان بعد تحقيقها لقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم وخلال الايام الماضية قامت ياسمينا بجولة مع الملكة والوصيفات الاربعة ضمن برنامج المسابقة العالمية.

وعندما صعدت الى الطائرة تم استقبالها بالتصفيق الحار من قبل المضيفات والراكبين في الطائرة قبل ان يفاجئها والديها بتواجدهما على الطائرة. وتأثرت ياسمينا كثيرا بعد أن رأت ان والدها ووالدتها متواجدان معها في مشهد مؤثر نقلته شاشة الـ LBCI التي رافقتها منذ سفرها الى الهند للمنافسة حتى عودتها.

كانت هذه تفاصيل خبر مفـ ـاجأة غير متوقعة لـ ياسمينا زيتون على متن الطائرة خلال عودتها الى لبنان - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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