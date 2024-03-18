حاملا سبحة والده.. أحمد الفيشاوي يستعرض طقوسه الرمضانية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يعود الفنان أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل بسبب نشره عدة صور على حسابه الخاص، ظهر فيها وهو جالسا على سجادة الصلاة ممسكاً بالسبحة الخاصة بوالده.



وكتب أحمد الفيشاوي معلقًا على الصور قائلاً: "سبحة الإنسان الأجمل والأطيب الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وأفتخر وواحشني يا أبي .. تقبل الله منا ومنكم رمضان كريم".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "بنقدر ظروفك" ويشارك في البطولة كل من الممثلين: نسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.