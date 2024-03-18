كدمات على يد فوز الفهد..إطلالتها تُحدث ضجة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد يظهر كدمات في يدها.

وقد علقت فوز الفهد على ذلك بـ القول: "ما تدرون يمكن أنا مطقوقة وماحد يدري".

وكانت أفادت معلومات متناقلة، أن زوج فوز الفهد متهم بإصدار شيكات من دون رصيد. وزعمت إحدى الصفحات أن فوز هي من رفعت بلاغاً ضد زوجها عبداللطيف الصراف، وهو رجل أعمال كويتي، واتهمته بسرقة 70 مليون دينار كويتي من أموالها الخاصة، مشيرة إلى أنه رفض إعادة المبلغ، الذي كانت قد نقلته إلى حسابه تفادياً لسجنها بتهمة غسيل الأموال.

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