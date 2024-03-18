مسلسل عراقي يتم إيقافه قانونياً بطلب من مؤلفه .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قررت المحكمة العراقية، اليوم الاثنين 18 آذار 2024 ، وقف عرض الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة" .

وذلك بطلب من الكاتب والسيناريست صباح عطوان، مؤلف العمل، الذي طالب بوقف عرضه بسبب أنه تم تزييف وتعديل السيناريو دون موافقته، كما طالب صباح علوان في دعواه بإيقاف عرض المسلسل لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف.

وكتب صباح علوان عبر حسابه: "رسميا إيقاف عرض مسلسل عالم ست وهيبة الجزء الثاني،جزيل الشكر لقضائنا العادل لحفظ حقوقي الفكرية كـ مؤلف وكاتب لأكثر من خمسون عام الشكر موصول للأساتذة المحامين الأحرار بجهدهم الحثيث والمتابعة الفذة لإعادة حقوقي واستردادها".

وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة" في بغداد، ليسلط الضوء إبان عقد التسعينيات ومعاناة الشعب العراقي خلال تلك الفترة من الحصار الاقتصادي على الدولة، لتعود الممرضة "الست وهيبة" في الجزء الثاني لتواجه الكثير من الأزمات، مع صراعات ومشاكل الشباب في مجتمعنا المتقدم مع دخول التكنولوجيا وعالم الإنترنت للبيت.



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