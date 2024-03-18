فيلم Dune: Part Two يقترب من كسر حاجز الـ 500 مليون عالمياً

ميرنا وليد - بيروت - يحقق فيلم Dune: Part Two إيرادات عالية عالمياً، حيث وصلت أرباحه إلى 494. 7 مليونًا دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه يوم 1 من آذار/مارس الجاري.

وانقسمت إيرادات فيلم Dune: Part Two الجديد بين 208 مليونًا دولار في شباك التذاكر الأميركي، و 289.4 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

إشارة إلى أن فيلم Dune: Part Two يعيد عدداً كبيراً من أبطال الجزء الأول، من بينهم كل من نجوم العالم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

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