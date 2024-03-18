شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعترف مع منى عبد الوهاب: حبيت النقاب ويا ريت الناس تحترم إحساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة حلا شيحة ضيفة مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح"، والمُذاع عبر قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهم الفضائية المصرية وقناة الحياة وقناة cbc.

وتحدثت حلا خلال الحلقة عن فترات اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب، حيث قالت إنها تربت في أسرة علمتها أن هناك رب لهذا الكون، ووالدتها كانت تُمارس التأمل بشكل كبير، وتُعلمهم حمد الله على كل شيء، لكنها لم تعلمها العائلة الضوابط الدينية بالتفاصيل، فتعودت من طفولتي أكون مع نفسي كثيرًا وأجلس أتأمل.

وفي فترة من الفترات وتحديدًا في سن الـ23 كنت مشهورة وفنانة معروفة، قررت مع نفسي وبدون الجلوس مع شيخ أو أي شخص يوعظني، ارتداء الحجاب، وشعرت وقتها أن الحجاب خطوة أقرب بالنسبة لي لربنا، وبالطبع أسرتي كلها كانت في حالة تعجب شديد من هذه الخطوة.

وأكدت حلا أن طريق الحجاب والبُعد عن الفن والشهرة والأضواء ومن ثم الزواج والإنجاب، كان يشعرها بأنها تتقرب من الله كما وصفتها: "كانت رحلة روحانية"، أما عن النقاب فقالت حلا إنها قررت ارتداءه في أول عمرة تقوم بها، وكانت تعلم أنه ليس فرضًا لكنها أرادت أن تتقرب أكثر لله، وأكدت أن النقاب كان شعوره جميلاً بالنسبة لها قائلة: "حبيت النقاب"، وطلبت أن يحترم الجمهور والنقاد هذا الأحساس.

ونفت حلا شيحة أنها امتهنت مهنة الداعية الإسلامية أو حتى أنها حفظت القرآن الكريم كاملًا، وكل هذا جاء بسبب رؤى وأحلام شاهدتها كثيرًا، كانت علامات لي في هذا الطريق.