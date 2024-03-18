شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 8.. معاناة جونى مع حزلقوم والعصابة فى سرقة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، بانفجار القنبلة من يد حزلقوم ولكن خارج الخزنة لذلك لم يستطيع حزلقوم وطبازة ونفادى فتح الخزنة.

ويعانى جونى من حزلقوم والعصابة ويبلغهم أن ينتقلوا إلى الخطة الثانية قبل وصول الشرطة وأن جونى سوف يذهب لإحضار سيف الموظف الذى فى عهدته المفاتيح.

ويأتى أحد أفراد الشرطة إلى البنك بعد سماع صوت الانفجار ويبلغه حزلقوم أنه فقط احتفال بالعيد السنوى للبنك.

واقتحم حزلقوم ومربوحة ونفادى وهجرس وطبازة والعترة، البنك على طريق المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، وكان يرقبهم من الخارج جونى و هجرس وبعد دخول العصابة البنك طلب جونى من حزلقوم و العصابة الانتشار فى البنك و عد الرهائن و البحث عن الموظف المسئول عن البنك من أجل أن يجدوا الصندوق.

و يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.