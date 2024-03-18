شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 8 .. مشهد رومانسي يجمع بين ريهام حجاج وعصام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج عدة أحداث، حيث خرجت صدفة - ريهام حجاج، من قسم الشرطة بعدما تنازلت صاحبة منزل علي - سليم الترك، عن المحضر الذي قدمته، وأخذها طارق - عصام السقا، ليتناولوا وجبة العشاء سويًا، وجمعهم مشهد رومانسي اعترف فيه طارق أن صدفة أجمل بنت رآها، وقررت صدفة أن تحكي لطارق قصتها مع فؤاد - خالد الصاوي.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل صدفة القبض على صدفة "ريهام حجاج" في قضية آداب، وذلك عندما قررت صدفة أن تذهب لعلي "سليم الترك" بعدما علمت أن فرح "نور إيهاب" ذهبت لمنزله، وهنا دخلت عليهم صاحبة المنزل واتهمت علي بأنه يحضر فتيات كل يوم للمنزل، واتصلت بالشرطة حتي يتم القبض عليهم.

وبالفعل تم القبض عليهم بقضية آداب، وذهب طارق "عصام السقا" على الفور لقسم الشرطة ليساعد صدفة، وهناك وأثناء حديثهما مع صاحبة المنزل علما أن علي بالفعل اصطحب بنتين لمنزله وواحدة منهما باتت عنده ونزلت وهي ترتدي نقاب، وهنا دب الشك في قلب صدفة بأنها الطالبة التي اختفت كانت عند علي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.