ميرنا وليد - بيروت - حل اللاعب المصري محمود كهربا لاعب نادي الأهلي المصري ومواطنه اللاعب عبدلله السعيد لاعب نادي الزمالك.

وصرخ اللاعب محمود كهربا في وجه رامز جلال بعد وقوعه مع لاعب الزمالك عبد الله السعيد في حوض المياه قائلا: "طلعني"، وبعد الخروج من مرحلة مواجهة النعام بدأ يوجه الشتائم التي حذفها البرنامج، وصرخ قائلا: "محدش يهزر معايا، إيه القرف اللي إنتو فيه"، وطالب بعدم إذاعة الحلقة.

بعد ذلك، قال رامز جلال للمشاهدين : "أعتذر للمشاهدين احتمال معملش لقاء مع كهربا، زي ما إنتو شايفين ثور هائج في الأستوديو".

كانت هذه تفاصيل خبر رامز جلال يلغي فقرة من برنامجه "رامز جاب من الأخر" .. والسبب لاعب نادي الأهلي المصري - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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