شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 8 .. فراس سعيد يتهجم على خالد الصاوي ويسترد ممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث حيث اختبأ معتز - فراس سعيد، في سيارة فؤاد - خالد الصاوي، وانتظره حتى يركب ثم تهجم عليه وخنقه وأجبره على التوقيع ببيع ممتلكات معتز الذى كان قد أخذها منه عقابًا لخيانته مع ابنته منار - ميار الغيطي، ونجح معتز في ذلك وحاول فؤاد تهديده بالفيديو الذي قام بتصويره لكنه هدده أن لديه فيديوهات تخص ابنته.

وخرجت صدفة - ريهام حجاج، من قسم الشرطة بعدما تنازلت صاحبة منزل علي - سليم الترك، عن المحضر التي قدمته ضدهم، وأخذها طارق - عصام السقا، ليتناولا وجبة العشاء سويا، وجمعهما مشهد رومانسي اعترف فيه طارق أن صدفة أجمل بنت رآها، وقررت صدفة أن تحكي لطارق قصتها مع فؤاد - خالد الصاوي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.