شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر يخون جيهان الشماشرجي في الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتحاول إنجي عمل مفاجأة لكريم تحت منزله قبل سفره ولكنها تكتشف أنه يخرج مع فتاة من منزله ويوصلها لسيارته، فهل يخون كريم (صدقي صخر) إنجي (جيهان الشماشرجي)؟

ويشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بأكثر من عمل بداية من كامل العدد + ١ الذي يعرض علي قناة On ومسلسل فراولة علي قناة DMC ومنصة Watch it.

ويقدم صدقي صخر في مسلسل كامل العدد + ١ شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.