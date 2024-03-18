شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 8 .. اختطاف ريهام حجاج من أمام مدرسة تعمل بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث في الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهبت صدفة لمكان عملها وبمجرد وصولها جاءها أحد الأشخاص ليطلب منها أن تتحدث لشخص في سيارة سوداء كبيرة فظنت صدفة - ريهام حجاج أن أحد يريد أن يتفق معها على دروس خصوصية وبمجرد وصولها عند باب السيارة تم اختطافها.

ويبدو أن عم طارق - رشدي الشامي، هو من قام باختطافها، حيث ذهب إليهم في البارحة وطلب منها أن تأتي معه لأنه زوجها وما كان على صدفة إلا أن قامت بضربه فوق رأسه بقطعة زجاج وانصرفت هي وطارق - عصام السقا.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل صدفة عدة أحداث، حيث خرجت صدفة - ريهام حجاج، من قسم الشرطة بعدما تنازلت صاحبة منزل علي - سليم الترك، عن المحضر التي قدمته ضدهم ، وأخذها طارق - عصام السقا، ليتناولوا وجبة العشاء سويًا، وجمعهم مشهد رومانسي اعترف فيه طارق أن صدفة أجمل بنت رآها، وقررت صدفة أن تحكي لطارق قصتها مع فؤاد - خالد الصاوي.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.