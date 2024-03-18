شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. هنادى مهنا تخبر عنبة بطلب محسن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 إخبار نعنانة (جومانا مراد) لزوجها عيطة (علاء مرسى) أنهما يجب عليها تزويج فلة (هنادى مهنا)، كما تخبره أن حنفى (محسن منصور) يريد الزواج من فلة وبشروطهم، ولكن عيطة يرفض ذلك.

وتثور فلة عليها عندما تعلم برغبة شقيقتها تزويجها من حنفى، وتخبرها أنها على استعداد ترك المنزل لها، وأنها لا تنظر إلا لمصلحتها فقط من زواجها من حنفى، ثم تذهب فلة إلى تيتا (عنبة)، الذى يخبرها أنه يحبها، كما تخبره أن حنفى تقدم لخطبتها، ولكن يخبرها أنه من الضرورى أن تصبر فقط حتى إصلاح عمله.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

وكانت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة شهدت قيام عمر (خالد شباط) بالذهاب إلى فريد (حازم إيهاب) وإبلاغه أنه موافق بالعمل معه فى الديب ويب، ولكن بشروط وأن لا يبيع أشياء مضرة، ثم تقابل جميلة (بسنت أبو باشا) صديقها (يوسف إبراهيم) والذى يخبرها أن بسنت تتحدث عنها بالسوء دايما، ويحاول إقناعها بالخروج ليلا معه ومع أصدقائه.

يجد بهجت (يحيى الفخرانى) العديد من المشاكل فى السنتر، ويقوم بالحديث مع عبد البديع (هشام إسماعيل) حول مشكلة الطالب الذى أرسل صورا غير لائقة إلى زميلته، فضلا عن إيجاده أحد الطلاب مصابا بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.

‎يذكر أن مسلسل عتبات البهجة الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، يقوم ببطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عمرو صحصاح، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

‎مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

‎يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15 حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وتأتى الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.

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هنادى مهنا تخبر عنبة بطلب محسن منصور الزواج منها



عتبات البهجة الحلقة 8..