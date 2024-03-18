شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. خالد النبوي يستدعى الطبيب من أجل قطة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة 8 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، إعياء قطة ابنة مختار أبو المجد وتدعي ذكية، ويستدعي لها خالد النبوي الطبيب المختص حتي يعالجها من تلك الحالة غير المستقرة، ويلمح خالد النبوي للطبيب بأن الروشتة التي كتبها أسعار العلاج بها مكلف جدًا، وإذا كان لا أمل في الشفاء فلا يصرفها، ولكن الطبيب يؤكد له أنه يصرف.

كما شهدت الحلقات السابقة اصرار مختار أبو المجد علي عدم بيع منزله للمرة الثانية بعدما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلي كل الرافضين لبيع منازلهم في المنطقة، وكانت الشركة العقارية قد ضاعفت الاغراءات وعرضت على مختار أبو المجد مبلغا ماليا أكبر ليبيع منزله، حيث وصل المبلغ ل 90 مليون جنيه وسط رفض مختار لمبدأ البيع، وتنتهي الحلقة على ذلك.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.