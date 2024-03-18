مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 8.. العصابة والرهائن يرتدون ماسك الكبير

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، محاصرة الشرطة البنك المتواجد فيه حزلقوم والعصابة ومربوحة وزعت نفس ملابسهم على الرهائن ويرتدون ماسك على شكل الكبير، لتعبر مربوحة عن اشتياقها لزوجها الكبير.

وذهب جونى إلى منزل سيف الموظف الذى فى عهدته المفاتيح، ليجد أن والدته توفت وهو ذهب لدفنها ليطلب عنوان المدافن حتى يذهب له ويجلب مفتاح الخزنة، ليجد هجرس يأتى مسرعا إليه ويبلغه أن الشرطة حاصرت البنك وعليه أن يتصرف لإنقاذ شقيقة جونى.

وفى البنك يطلب حزلقوم من نفادى أن يوزع الاسلحة البلاستيك على الرهائن ولكنه يتلخبط ويعكس الأسلحة وعند دخول الشرطة البنك يضرب دكتور ربيع النار ظن منه أنه مسدس بلاستيك ويبدأ طلاق النار بين الرهائن، ليصاب طبازة برصاص فى كتفه أطلقتها عليه إحدى الرهائن وظلت تعتذر له.