شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. نجل خالد النبوى يطالبه بإجراء انتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى والمخرج محمد سلامة، منع مختار أبو المجد ( خالد النبوى ) لابنه مروان من الخروج فى ساعة متأخرة، ويحاول مروان إقناعه بأنه كبر ومن حقه أن يعيش حياته بحرية، لكن خالد النبوى يصر على موقفه ويمنعه من الخروج. ولكن مروان يجمع أشقاءه ويذهب لوالده ويوجه له سؤال : من يدير البيت ؟ فيؤكد له والده أنه هو الأب، فيختلف معه مروان فى الرأي، مؤكدا له أن الإدارة ستكون للقاعدة الشعبية وبالانتخاب، ويطالبه بعمل انتخابات فى المنزل على من يدير، ويضع مروان شروطا للانتخابات والإدارة. كانت قد شهدت الحلقة حالة من تقليب الرأى العام داخل الأسرة على مختار أبو المجد، فمروان يحاول استقطاب أشقائه فى صفه بالهدايا وتقديم خدمات لهم وتلبية طلباتهم، ويواجه خالد النبوى ابنه مروان بما علم به من ولده مصطفى. كانت قد شهدت الحلقة مشهدا رومانسيا فى التليفون جمع محمود حافظ الذى يجسد شخصية ( محمود شقيق زوجة خالد النبوى الراحلة ) ومديحة ( نشوى مصطفى )، ولكن تنتهى المكالمة بسبب استدعاء والدة محمود حافظ ( ليلى عز العرب ) له ومناداتها له بالإسراع فى المجيء لها. كانت قد شهدت الحلقة إعياء قطة ابنة مختار أبو المجد وتدعى ذكية، ويستدعى لها خالد النبوي الطبيب المختص حتى يعالجها من تلك الحالة الغير مستقرة، ويلمح خالد النبوى للطبيب بأن الروشتة التى كتبها أسعار العلاج بها مكلف جدا، وإذا كان لا أمل فى الشفاء فلا يصرفها، ولكن الطبيب يؤكد له أنه يصرف.

كانت الحلقات السابقة قد شهدت أحداثا كثيرة منها اعتراف مادي " صاحبة النظارة السوداء " لمروان بعد زيارته لها في منزلها بأنها مصابة بمرض الاكتئاب النفسي ثنائي القطب ( bipolar) ، ويحاول مروان معرفة اسبابه ويتناقشا حول هويتها الحقيقية ، وتحكي له مادي عن علاقتها العاطفية الماضية ومنها علاقتها بشاب ايطالي ، كما تخبره باسمها الحقيقي وهو نادية وليس مادي .

كما شهدت الحلقات السابقة اصرار مختار أبو المجد علي عدم بيع منزله للمرة الثانية بعدما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلي كل الرافضين لبيع منازلهم في المنطقة، وكانت الشركة العقارية قد ضاعفت الاغراءات وعرضت على مختار أبو المجد مبلغا ماليا أكبر ليبيع منزله، حيث وصل المبلغ ل 90 مليون جنيه وسط رفض مختار لمبدأ البيع، وتنتهي الحلقة على ذلك.

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.