شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8.. مشهد رومانسي يجمع نشوى مصطفى ومحمود حافظ والان مع تفاصيل الخبر
كما شهدت الحلقات السابقة إصرار مختار أبو المجد علي عدم بيع منزله للمرة الثانية بعدما جددت الشركة العقارية عرضها عليه وعلى كل الرافضين لبيع منازلهم في المنطقة، وكانت الشركة العقارية قد ضاعفت الإغراءات وعرضت على مختار أبو المجد مبلغا ماليًا أكبر ليبيع منزله، حيث وصل المبلغ لـ90 مليون جنيه وسط رفض مختار لمبدأ البيع، وتنتهي الحلقة على ذلك.
تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.
مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8
امبراطورية ميم الحلقة 8
مشهد رومانسي في التليفون يجمع نشوى مصطفى ومحمود حافظ
نشوى مصطفى في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 8
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