شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. "عايدة" توبخ "شوقى" بعدما وجدته يجلس بمكتب شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق إلى المستشفى المتواجد به زوجها "ياسين" محمد علاء وتطلب منه الطلاق.

انتقل المشهد فى مسلسل صيد العقارب إلى "سماسم" وحديثها مع زوجها "إسماعيل الغول" رياض الخولي بعدما وجدته حزين على ما تعرض له "حسن ضرغام" أحمد ماهر، وأخبرها بأنه حزين بحكم 50 سنة صداقة بينهما.

ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى منزلها واحتضنت شقيقها "مصطفى" محمد علي رزق، الذى بكى بعد رحيل زوجته وابنه إلى منزل والدها "إسماعيل"، كما قامت "عايدة" بإزالة الصور التىا جمعتها بزوجها "ياسين" محمد علاء.

كما ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى الشركة ووجدت "شوقي" جالس بمكتب شقيقها الذى قتل "على" محمود عبد المغني، ويضع قدمه على المكتب، لتقوم بتعنيفه وتخبره بأن هذا المكتب لن يجلس عليه غير أحد افراد عائلة ضرغام، وأخبرته بإنها شركتها، كما طلبت منه عدم الذهاب للمستشفى لزيارة والدها مرة أخرى.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8



مسلسل صيد العقارب