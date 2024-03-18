مصطفى شعبان في لفتة إنسانية تجاه بطلة أولمبية من ذوي الهمم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية، أهدى الفنان مصطفى شعبان البطلة الأولمبية نيرة عصام التي تعاني متلازمة “داون”، مبلغ 150 ألف ريال، خلال ظهوره معها في برنامج “شكراً مليون” المذاع عبر قناة “السعودية”.

وأكد شعبان في بيان صحافي أصدره بعد الحلقة، أن نيرة من الشخصيات الملهمة التي أثّرت في مسيرة حياته، موضحاً أنه تعلّم منها التحلّي بالإرادة الصلبة ومواجهة الصعاب، لأنها في رأيه صاحبة إرادة قوية وتحقق أحلامها رغم حالتها الصحية.

من جانبها، عبّرت نيرة عن سعادتها بهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدة أن علاقة جيدة تربطها بالفنان مصطفى شعبان.

وظهرت نيرة عصام للمرة الأولى خلال احتفالية “قادرون باختلاف” التي نُظّمت عام 2019، حيث عزفت في حضرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بـ”اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”، ونالت إشادة كبيرة آنذاك.

من ناحية أخرى، لا يزال مصطفى شعبان يواجه أزمة حادة في مسلسله “المعلم” الذي يُعرض في سباق دراما رمضان الحالي، بسبب الحريق الذي اندلع في موقع التصوير الرئيس للعمل، وأتى على كل محتويات ستوديو “الأهرام”، وحتى الآن لم يضع صنّاع المسلسل خطة لكيفية الانتهاء من تصوير ما تبقّى من حلقاته.