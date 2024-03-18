لا يحبّذ فكرة ورش الكتابة.. محمد صبحي ينتقد المسلسلات الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نبتدي منين الحكاية”، أبدى النجم محمد صبحي رأيه في الأعمال التي تُقدَّم حالياً، سواء في شهر رمضان أو باقي أشهُر السنة، مؤكداً أنه لا يحب مشاهدة الأعمال الجديدة ولا يحبّذ فكرة ورش الكتابة.

وقال صبحي: “بصرف النظر عن رمضان كان عندنا تحت عنوان الريادة المصرية في التلفزيون المصري، الأعمال كلها اللي بتتقدم في رمضان أو خارج رمضان يجب أن تبني الإنسان مش بتهدمه”. وأضاف: “هناك تجريف حصل في مصر بقاله 15 سنة مع بداية 2011، حصل تجريف للمفكرين والأدباء والفلاسفة اللي كنا نستقي منهم الأعمال زي نجيب محفوظ وكان في كتاب زي أسامة أنور عكاشة مكنش المسألة معتمدة على الورش، الورش شيء قبيح قتلت كل معاني الفن الحقيقي، أنا مش متخيل أن 5 أو 6 يشتركوا في عمل، الكتابة والتأليف تخرج من مؤلف مبدع يعتمد على ثقافته وفكره وتعليمه”.

وعن الأعمال الفنية الجديدة، قال محمد صبحي: “قليل جداً لما أشاهد أعمال، في بعض الأعمال الجيدة وفي أعمال لا أحترم نفسي لأني أشوفها، أنا بحب أتفرج على قناة ماسبيرو زمان لأن الواحد بيشوف الفرق بين المستوى الثقافي والفكري، بنلاقي أن حصل انحدار على مستوى البرامج الحوارية وحتى الإعلانات، كل فلسفة الفكر متجهة لأن نكسب المال ونخسر تراثنا”.