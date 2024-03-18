حمادة هلال: شخصيتي في “المداح 4″ تشبه الـ”سوبر هيرو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان حمادة هلال، إنّ الجزء الرابع من مسلسل “المداح.. أسطورة العودة” الذي يُعرض حالياً ضمن مسلسلات رمضان 2024، هو الأصعب، مقارنة بالأجزاء الثلاثة الماضية، كما يتضمن “أصعب مواجهات للشخصية الرئيسية مع الشياطين”، واصفاً هذا الجزء، بقوله: “الأقوى والأصعب والأكثر إثارة”.

وأوضح حمادة هلال، خلال حواره مع “الشرق”، أنّ “صعوبات الجزء الرابع تكمن في التفاصيل، وكذلك أماكن التصوير، والمواجهات مع الشخصيات الجديدة، خاصة مواجهة الشياطين الذين عادوا بقوة لـ(صابر المداح)، ليخوضوا حرباً شرسة ضده.

ويشارك في بطولة المسلسل، بجانب حمادة هلال، كلّ من فتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، والعمل تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مشاهد صعبة

ورأى حمادة هلال، أن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل على مدار أجزاءه الثلاثة، كان دافعاً قوياً لصُناع العمل لتقديم جزء جديد، قائلاً إنّ: “طبيعة هذا المسلسل تختلف تماماً عن الأعمال المنافسة في رمضان 2024”.

وأوضح أن نجاح “المداح”، قائم على 3 عناصر أساسية، هو واحد منهم، بجانب المخرج أحمد سمير فرج، والمؤلف أمين جمال، قائلاً: “هذا المسلسل فكرتي بالأساس، وعملت عليها مع المؤلف والمخرج، وأعتقد أن استقرار واستمرار فريق العمل شيء مهم جداً، أسهم في المستوى الذي وصل له العمل، وحال حدوث أي تغيير في هذا الفريق، ستكون هناك نتائج غير منضبطة بالطبع”.

كما تحدث عن أبرز الصعوبات التي واجهته، في كواليس “المداح 4″، لعل أبرزها المشاهد الخارجية والتي كانت في أكثر من مكان داخل مصر، من سيوة، إلى أسوان، والبرلس والفيوم، موضحاً أن “من خلال هذه الأماكن نُبرز معالم الحضارة المصرية، ومواطن جمالها”.

وأكد أن تجسيده لشخصية “صابر المداح” على مدار الـ4 أعوام الأخيرة، لم يجعله يتأثر بها في حياته الطبيعية، قائلاً: “أنا أتعايش مع الشخصية خلال فترة التحضير والتصوير، وفور الانتهاء منه، أتخلص من الشخصية تماماً وأعود لحياتي العادية”.

وعن مدى واقعية شخصية “صابر المداح”، قال: “بشكلٍ عام، من الوارد أن تكون هناك بعض التفاصيل داخل المسلسل، موجودة بالمجتمع، لكننا نقدم الحكاية في إطار مختلف يحمل إثارة، وشخصيتي بالعمل أقرب إلى (سوبر هيرو)”.

ضيوف الشرف

ولفت حمادة هلال، إلى أن أسباب ظهور ضيوف شرف في كل جزء من “المداح”، يأتي بسبب تناول المسلسل لأساطير عديدة ضمن الأحداث، تختلف من جزء لآخر، في ظل ظهور خطوط درامية جديدة.

وأضاف أنه يعقد جلسات عمل مع المخرج، خلال فترة التحضيرات، بشأن اختيار النجوم الجدد وضيوف الشرف، قائلاً: “المخرج ذكي جداً في اختيار الممثلين، ولا يمانع من الاستماع إلي أي ترشيح يخص الأدوار الجديدة، فهدفنا الأساسي مصلحة العمل”.

وأشاد بوجود الفنان فتحي عبد الوهاب، في الجزء الرابع من المسلسل، لاسيما وأنه كان يرغب في التعاون معه منذ سنوات طويلة، “اكتسبت منه خبرات عديدة في الكواليس، فهو فنان كبير ولديه ثقل”.

وحول مشاركة ابنه “يوسف” كممثل لأول مرة في “المداح 4″، قال: “لم أكن أسعى ذلك، ولم أرغب في دخوله التمثيل أساساً في هذا السن، وفي الوقت نفسه، لا أحب منعه طالما هو لديه الرغبة والموهبة”، متابعاً “هو علم بتفاصيل الدور بعيداً عنّي، وطلب منّي أن يُقدمه، وبعدها عرضت الأمر على المخرج، خصوصاً أنه لا يُجامل إطلاقاً على حساب عمله”.https://cdn.iframe.ly/wdnupNQ

وأضاف “يوسف خضع لاختبارات تمثيل، حتى أُسند له الدور، ورغم ذلك لم أكن متحمساً لوجوده، وحاولت إبعاده عن المسلسل، لأن الشخصية التي يُجسدها صعبة، ويتضمن مشاهد مؤثرة، لكن في النهاية سعدت بتجربته وبردود فعل الجمهور”.

وعن موقفه من المنافسة في موسم رمضان، قال إنّ: “المنافسة شيء مهم وإيجابي، والنجاح فيها له حالة خاصة”، نافياً ما تردد حول تدخله في تحديد موعد عرض المسلسل على قناة “mbc مصر”، “لم يحدث إطلاقاً، فهذا الأمر ليس من اختصاصي، ولا أتدخل في عمل غيري، فأنا أركز مع نفسي، وأترك لكل شخص اختصاص عمله”.

وتطرق حمادة هلال، إلى غيابه عن السينما منذ فيلم “شنطة حمزة” الذي عُرض عام 2017، قائلاً: “أحب السينما جداً، وفي حال وجود عمل مناسب، سأعود لها فوراً”.

أما بالنسبة للغناء، أكد أنه يحاول التوازن بينه وبين التمثيل، وذلك رغم انشغاله بالدراما، لشهور طويلة على مدار العام، متابعاً “أحاول ألا أغيب عن الغناء والمشاركة في الحفلات، ولا يؤثر التمثيل عليّا كمطرب، لذلك أعمال حالياً على عدة أغانٍ جديدة لطرحها قريباً”.